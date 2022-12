Požar u tržnom centru u predgrađu Moskve, pretpostavlja se da je podmetnut

Veliki požar izbio je noćas u tržnom centru u predgrađu Moskve, objavile su hitne službe, navodeći da je požar zahvatio 7.000 kvadratnih metara. „Vatrogasci se bore protiv požara na površini od 7.000 kvadratnih metara u regionu Moskve“, prenelo je jutros preko Telegrama rusko ministarstvo za vanredne situacije.

Požar je zahvatio tržni centar Mega Kimki, u predgradju Kimki na severu Moskve. Službe za vanredne intervencije sumnjaju da je požar izazvan kriminalnim činom, prenose ruske novinske agencije pozivajući se na izvore iz tih službi. „Pretpostavlja se da se radi o namernom činu, o podmetnutoj vatri“, prenela je agencija Interfaks. The fire in #Moscow is accompanied by explosions. pic.twitter.com/Pkx2sEJpxE — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022 Agencija Sputnjik takođe