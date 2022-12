Dačić: Doći će do „određenih promena“ u ponašanju Srbije prema međunarodnoj zajednici na Kosovu

Beta pre 2 sata

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će doći do "određenih promena" u ponašanju Srbije prema predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu.

"Doći će do određenih promena u našem ponašanju u odnosu na ovu situaciju kada je reč o odnosu sa predstavnicima međunarodne zajednice, koji se nalaze na Kosovu i Metohiji", rekao je Dačić tokom gostovanja na televiziji Prva.

Istakao je da problema ne bi bilo da Kfor obavlja svoj deo posla i da se ne tolerišu jednostrani potezi premijera Kosova Aljbina Kurtija.

"Međutim mi smo svedoci da svih ovih godina, pa može da se kaže i decenija da to nije slučaj. To je razlog zašto se neke stvari i dešavaju, taj proces stalnog tolerisanja Kurtijevih incidenata", rekao je i dodao da Kurti stalno podmeće požare.

Rekao je da su za Srbiju ponovni pregovori oko Briselskog sporazuma crvena linija.

"Ne sme da bude deo nikakvog novog dogovora to da treba da se formira ZSO, jer šta sam ja onda potpisao 2013?", istakao je ministar spoljnih poslova.

Dačić je dodao da su druge dve crvene linije za Srbiju Ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i bezbednost Srba na Kosovu.

"Ako se desi da niko ne može da garantuje fizičku bezbednost našeg naroda, nećemo dozvoliti ponavljanje nekog pogroma", rekao je.

Dačić je istakao da je bitno da se iscrpe sve pozicije koje znače "da smo mi uložili maksimum napora da sačuvamo mir".

"Dok god je Kurtija, nema diplomatije, dok god je Kurtija, neće biti nikakvog plana, ni francusko-nemačkog ni bilo kakvog drugog. Ja sam siguran, a to znaju i ljudi sa zapada. On može da priča i laže šta hoće, ali on da prihvati taj plan neće nikada zato što u njemu ne piše da Srbija treba da prizna Kosovo. On sada traži način kako da uopšte ne dođe do situacije da se o tome raspravlja. To što se on poziva na to da je za njega sve to prihvatljivo, to su laži da bi prikrio sve ovo što se dešava na terenu", ocenio je on.

Šef srpske diplomatije istakao je da i ako Srbija uvede sankcije Rusiji, stav međunarodne zajednice po pitanju Kosova neće biti promenjen.

Italija poziva na deeskalaciju situacije na Kosovu i povratak Srba u institucije u Prištini

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je danas da je neophodno sačuvati mir i stabilnost i zatražio deeskalaciju situacije na Kosovu, kao i povratak Srba u institucije u Prištini.Tajani je danas razgovarao telefonom sa predsednikom Srbije Aleksandarom Vučićem.

Vučić je rekao da je za to neophodno da se ispuni "jedan mali i jednostavan uslov, a to je da bude poštovan Briselski sporazum, odnosno da bude formirana Zajednica srpskih opština, na šta se Priština obavezala potpisom pre bezmalo deset godina", saopšteno je iz Predsedništva Srbije.

Dodao je da je sve ostalo proizvod jednostranih odluka i poteza Prištine.

Vučić je ponovio da Srbija ostaje posvećena politici mira i stabilnosti.

(Beta, 12.10.2022)