Čučković: Novi most na Savi biće izgrađen proširenjem konstrukcije starog

Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković izjavio je danas da će novi most preko Save biti građen proširenjem konstrukcije sadašnjeg Starog savskog mosta, po sistemu „dva blizanca“ koji je primenjen i na Brankovom mostu.

Čučković za Radio-televiziju Srbije rekao da je Brankov most pravljen tako što je starom mostu dodat novi tako da ima dupli kapacitet i kako je dodao, to će se desiti i sa Starim savskim mostom. On je naveo da će biti duplirani postojeći stubovi, odnosno da će ti delovi sadašnjeg mosta biti deo konstrukcije proširenog kapaciteta za novi most. Za predloge građana da novi most bude izgrađen oko postojećeg Starog savskog, a da on bude sačuvan i pretvoren u pešački ili