Mesi pobesneo uprkos pobedi: Šta gledaš, glupane (VIDEO)

Fudbaler Argentine Leo Mesi bio je izuzetno nervozan tokom četvrtfinalne utakmice Mundijala u Kataru protiv Holandije, ali i po završetku duela.

Meč su obeležili brojni incidenti i gruba i prljava igra fudbalera obe reprezentacije, zbog čega je sudija Laoz pokazao čak 16 žutih kartona i jedan crveni. Dok je razgovarao sa novinarima po završetku meča Mesi se obratio nekome ko je u tom trenutku prolazio pored Argentinca, verovatno nekom od holandskih fudbalera. Leo Messi: “Who are you looking at? Go ahead you stupid.” pic.twitter.com/C8S1mpElwv — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 9, 2022