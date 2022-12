Još danas veoma toplo sa slabom kišom, od ponedeljka prava zima

U Srbiji će još danas biti veoma toplo za decembar, a od sutra uveče vreme će biti pravo zimsko. Oblaci sa zapada i danas će donositi slabu kišu, a do Srbije će stizati topao vazduh sa Mediterana. I jutro toplo od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 9 do 18.

Umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni. Pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče na zapadu, vetar će biti u skretanju na severni i zapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 9 na severu Vojvodine i istoku Srbije do 18 u centralnim i južnim krajevima zemlje. U nedelju oblačno, mestimično sa