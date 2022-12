Grujičić: Od 20. decembra svakodnevno zakazivanje pregleda kod lekara

BEOGRAD - Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je danas će od druge polovine decembra biti ukinuto zakazivanje termina kod lekara od 1. do 5. u mesecu preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i da će pacijenti imati mogućnost da preglede zakažu tokom celog meseca.

Grujičić je za RTS rekla da će lekari celog meseca moći da zakazuju preglede u bolnicama, te da će to zaživeti od 20. decembra. "Mi koji radimo u klinikama, svako od nas jednom nedeljno ima neki svoj ambulantni termin i mi nismo ni bili svesni da je to zaista od 1. do 5. Naravno da sve vreme treba da budu otvoreni termini", navodi Grujičić. Ukazuje da svi lekari specijalisti rade po istim protokolima i principima, te da nema nikakvog razloga da pacijenti traže