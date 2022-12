Uživo: Bruno se žali na sudije, Eng ili Fra?

U subotu su na programu još dva četvrtfinala Svetskog prvenstva.

Maroko i Portugal će igrati od 16 časova, dok će u večernjem terminu Englezi udariti na Francuze. Pobednici ovih duela će činiti drugi polufinalni par. U petak smo dobili prvi, njega čine Argentina i Hrvatska. Ko će činiti drugo polufinale? Sastavi, Engleska - Francuska KRAJ! Maroko je u polufinalu! 22. dan Svetskog prvenstva u Kataru 19:59 Ne baš dobar kraj za Ronalda... 0 - Cristiano Ronaldo has failed to score in all eight of his knockout stage appearances at