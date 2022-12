Crna Gora i izbori u Šavniku: Trka za najsiromašniju opštinu duga osam sedmica

BBC News pre 1 sat | Svetlana Mandić - novinarka

Znate li gdje je Šavnik?

Na ovo pitanje, do prije dva mjeseca, odgovor građana republika bivše Jugoslavije bio bi uglavnom odričan.

Odjednom, Šavnik je postao popularan.

Razlog za to nije Nevidio (Neviđbog), poslednji osvojeni kanjon u Evropi, niti činjenica da u varoši, koja je ime dobila po šavicama (vrbovom pruću koje se koristilo kao krovni pokrivač), u danima oko ravnodnevice sunce izlazi dva puta.

Nije to ni zbog toga što je riječ o jednom od rijetkih mjesta na svijetu gdje vodu možete piti sa bilo kog dijela rijeke.

Šavnik, mala i najsiromašnija crnogorska opština, iznenadnu popularnost duguje lokalnim izborima koji traju od 23. oktobra i čiji kraj se ne nazire.

Članovi biračkih odbora iz opozicione koalicije „Za budućnost Šavnika", koju čine Socijalistička narodna partija (SNP), Nova srpska demokratija (NSD) i Demokratska narodna partija (DNP), iz nedjelje u nedjelju prekidaju izborni proces jer ne dozvoljavaju, kako tvrde, da glasaju „izborni turisti" - birači iz drugih opština.

„Šavnička" Nova godina

Svetlana Mandić Zgrada Opštine Šavnik

Razbijene biračke kutije, pocijepani glasački listići, birači kojima se ne dozvoljava da glasaju, verbalni ali i pokušaji fizičkih sukoba, obilježili su najdužu izbornu bitku u istoriji Crne Gore.

Tu su i krivične prijave, čiji broj je odavno postao nebitan, veliki broj novoupisanih birača, pojačano prisustvo policije, zatvoreni ugostiteljski objekti.

Sve to toliko traje da se sada zbijaju i šale i na račun dočeka Nove godine koji se mjeri po šavničkim izborima - još tri glasanja i stiže 2023.

Uostalom, 1. januar pada u nedjelju.

Šavničanima baš i nije do zabave.

Svetlana Mandic

Osmo glasanje na dva biračka mjesta, u zgradi Skupštine opštine i u selu Kruševice, gdje je upisan 541 birač, ponovlja se i u nedjelju 11. decembra.

Na 21. biračkom mjestu glasao je 1.231 birač od 1.968 ukupno upisanih.

Prema dosadašnjim rezultatima, opozicione koalicije imaju 121 glas više u odnosu na vladajuću koju predvodi Demokratska partija socijalista (DPS) crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, stranka koja je u toj opštini na vlasti od sticanja nezavisnosti 2006.

I dok koalicija „Za budućnost Šavnika" poručuje da će izbori biti završeni tek onda kada se prekine sa izbornim inžinjeringom i „desantom" birača iz drugih opština, vladajući DPS ponavlja da opozicija nastavlja da „šamara" Crnu Goru pokazujući svu nemoć nadležnih institucija, čime je poražena država.

Zakon nije definisao rješenja za ponavljanje izbora, ali ni za inat

Svetlana Mandic

Šavnik je jedna od najsiromašnijih opština u Crnoj Gori - prosječna zarada je u 2020. bila je 476 eura, za 50 eura niža od državnog prosjeka.

Iz godine u godinu, u statističkim izvještajima, pominje se kao opština iz koje se odlazi, gdje je negativan prirodni priraštaj, gdje se brakovi rijetko sklapaju.

Ne i ove godine.

Statistika kaže da se u Šavnik za deset mjeseci ove godine doselilo 434 osoba, dok je otišlo njih 59.

Poređenja radi, prošle godine u prvih deset mjeseci Šavnik je bio bogatiji za svega 18 stanovnika, dok je 187 napustilo tu opštinu.

Zbog čega je Šavnik odjednom toliko važan i zašto „bitka" za najsiromašniju opštinu traje već osam sedmica?

Aktuelni predsjednik i nosilac liste DPS-a, Jugoslav Jakić, u izjavama koje je više puta ponovio, kazao je da su dva razloga - povezivanje takozvane Stare Hercegovine, od Pljevalja do Herceg Novog, pri čemu prosrpskim partijama Šavnik stoji na putu (u ostalim opštinama DPS nije na vlasti), kao i zbog velikog privrednog potencijala (vodni potencijal i buduće hidroelektrane).

Nosilac liste „Za budućnost Šavnika", Gavrilo Cerović je medijima kazao da se „bitka" za Šavnik vodi jer DPS ne želi da izgubi još jednu opštinu, pošto je na lokalnim izborima 23. oktobra od 14 opština izgubio u 11.

Za razliku od njih, premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, smatra, kako je rekao podgoričkom listu Vijesti, da je u pitanju želja za dokazivanjem i crnogorski inat.

„Rekao bih da je to želja za dokazivanjem i neki crnogorski inat koji je proradio između subjekata koji misle da mogu doći do apsolutne većine, ili do većine koaliciono, nego što je to neka velika borba", riječi su Abazovića.

Svetlana Mandic

Pošto zakon nije definisao rješenja za ponavljanje izbora, ali ni za „crnogorski inat", izbori u Šavniku mogu se ponavljati u nedogled.

Mnogi u šali kažu da će prije pogoditi ko će osvojiti titulu svjetskog šampiona u fudbalu u Kataru, nego kad će se izbori u Šavniku završiti.

Uostalom, Šavnik je trenutno popularniji od fudbala.

Možda i zbog toga što se ne zna ko treba da odsvira kraj utakmice.

Međutim, neće izbori u Šavniku ostati upamćeni samo po incidentima.

Ostaće zabilježeno i da su članovi Biračkog odbora u selu Bijela, pozicija i opozicija zajedno, u pauzi dok su čekali glasače, znali i da zapjevaju.

„Kliče vila sa Kravice, glasaće nam i punice (tašte)", pjevalo se na tom biračkom mjestu.

Da li zbog pjesme, njihove sloge, ili nečeg trećeg, tek glasanje u Bijeloj je, poslije dva kruga, uspješno okončano.

A možda su im u tome malo „pomogle" i majke supruga ili punice.

Možda ne bi bilo loše i da članovi biračkih odbora u zgradi SO Šavnik i u selu Kruševica zapjevaju.

