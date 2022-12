Kosovo i Srbija: Kurti traži uklanjanje blokada na severu, Vučić najavio: „Zahtevaćemo od KFOR-a povratak srpske vojske“

Dok su na severnom delu Kosova rastu napetosti između pripadnika srpske manjine i vlasti u Prištini, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Beograd u skladu sa Rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija tražiti od Kfora da obezbedi raspoređivanje pripadnika srpske vojske i policije.

On je pročitao deo Rezolucije 1244 u kojem je navedeno da će određenom broju pripadnika vojske i policije Srbije biti omogućeno da se vrate na Kosovo. „Mi nikakvih iluzija nemamo da će oni to prihvatiti. Naći će bezbroj razloga da kažu da to nije potrebno“, rekao je Vučić na konferenciji za novinare. Prethodno su grupe Srba blokirale pojedine saobraćajnice u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom potoku, pošto je na prelazu Jarinje uhapšen Dejan Pantić, jedan od bivših