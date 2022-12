Vučić: Obilaznica oko Beograda trebalo bi da bude gotova do 1. juna (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi obilaznica oko Beograda trebalo da bude gotova do 1. juna. „Blato je, užasno je vreme, ali ljudi vredno rade.

Moramo da istrajemo na velikim projektima, ova obilaznica mnogo donosi Beogradu i celoj Srbiji“, napisao je Vučić na Instagramu, posle obilaska radova. On je naveo da „uprkos svim problemima“ mora da se radi i gradi i dodao da se „divi ljudima koji po ledenom vetru i ovakvom vremenu mogu da rade“. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Obilaznica oko Beograda gradi se od Batajnice, preko Dobanovaca i Ostružnice do Bubanj Potoka, a trebalo bi da