Vučić: Neka nam kažu koji međunarodni sporazum misle da poštuju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upitao je danas vlasti u Prištini i "one koje joj pomažu", koji međunarodni sporazum misle da poštuju u odnosima sa Beogradom i šta zapravo traže od Srbije.

"Kažite mi koji dokument hoćete da poštujemo i mi ćemo da ga poštujemo. Ne morate sve, evo švedski sto. Hoćete Kumanovski sporazum, Povelju UN, Rezoluciju 1244, Briselski sporazum ili Vašingtonski sporazum. Ali nemojte da nam kažete da nijedan od tih pet ne želite da poštujete. Ni Priština ni oni koji joj pomažu. Kažite više šta hoćete od ove zemlje", upitao je Vučić na konferenciji za novinare u Predsedništvu.

On je najavio da će komandantu Kfora u četvrtak, posle sednice Vlade, biti upućen zahtev da omogući povratak srpskih vojnih i policijskih snaga na Kosovo i da je to razlog zbog kojeg on još nije odgovorio na to, kritikujući odbijanje tog zahteva koji je stigao od nemačke ministarke spoljnih poslova Anelene Berbok kao licemerje.

"Kažu da u Prištini ne postoji Vlada koja će formirati Zajednicu srpskih opština. Šta me briga? A u Beogradu treba da postoji Vlada koja će da pusti Prištinu da postane član UN. Pa da li ste vi realni?", upitao je Vučić.

On je dodao da je ponosan na oružane snage Srbije zbog reakcije na najnovije događaje na Kosovu i da to pokazuje da se mnogo toga promenilo u Srbiji.

"Imamo popunu nikada bolju i u gorivu, municiji, hrani i u ljudstvu... Kada su ovakve situacije uvek očekujemo da imamo oko četiri odsto ljudi koji se 'skidaju' iz vojske i koji za to navedu neki dobar razlog. Ljude koji su koristili visoke plate u nekim specijalnim jedinicama ali koji nisu bili spremni za to što su se školovali. Ovoga puta sam gotovo zaplakao. Bio sam presrećan kada sam video tu vrstu jedinstva i želje da se ispuni svaki zadatak koji državno rukovodstvo postavi", rekao je on.

Vučić je rekao da Srbija čini sve da sačuva mir ali da Beograd moli da se svi nevino uhapšeni Srbi puste na slobodu i da kosovska policija ne upada na sever naoružana "dugim cevima" jer na to nema pravo.

Vučić: Vlada će u četvrtak odlučiti o slanju zahteva Kforu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u četvrtak biti održana sednica Vlade na kojoj će biti doneta odluka o upućivanju zahteva za odlazak pripadnika Srpske vojske na Kosovo i Metohiju.

"Sednica Vlade je u četvrtak i tada će Vlada doneti odluku za upućivanje pisma Kforu za odlazak vojske", rekao je Vučić nakon sastanaka sa vlasnikom vinarije Srđanom Petrovićem, kojem je zaplenjeno vino.

Ministarka spoljnih poslova Nemačke Analena Berbok izjavila je juče da je povratak Vojske Srbije na Kosovo neprihvatiljiv.

(Beta, 12.12.2022)