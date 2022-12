Zabelelo se i u Beogradu: RHMZ najavio kišu i sneg u ovim delovima Srbije! Temperatura ispod nule! Evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti hladno vreme, na severu sunčano, a u ostalim krajevima umereno ili potpuno oblačno sa kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u zapadnim i centralnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima razvedravanje. Jutarnja temperatura od -3 na severu do 4 na istoku, a najviša dnevna od 1 do 6 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak severozapadni, posle podne u slabljenju. U Beogradu jutro oblačno i hladno sa slabim snegom, pre podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -2 do 0 stepeni, najviša dnevna oko 2 stepena. Vetar slab i umeren,