Sjajne vesti: Zdravstveno stanje Pelea sve bolje, FIFA „kaznila“ loše suđenje

Sve uzavrelija atmosfera pred polufiinalne okršaje u Kataru.

Direktno izveštavanje iz Katara donosi vam m&m’s. Još jedan dan je ostao do prvog polufinala između Argentine i Hrvatske, a atmosfera se polako usijava. Sve detalje sa lica mest i ekskluzivne priče vam donosi naš reporter Žikica Babović. 1994: Croatia 0-0 Argentina (Friendly) 1998: Argentina 1-0 Croatia (World Cup) 2006: Croatia 3-2 Argentina (Friendly) 2014: Argentina 2-1 Croatia (Friendly) 2018: Argentina 0-3 Croatia (World Cup) They meet again ⚔️