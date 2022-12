Uzeo 85 miliona dinara za traktore i sejalice koje nikad nije planirao da isporuči

M. P. (62) uhapšen je zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica.

Sumnja se da je kao odgovorno lice jednog privrednog društva, u periodu od septembra prošle do februara 2022. godine, doveo u zabludu veći broj kupaca sa teritorije Srbije da će im za avansno uplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 85.248.950 dinara isporučiti poljoprivrednu mehanizaciju – traktore i sejalice. On je to uradio iako je bio svestan da to neće moći da učini zbog nelikvidnosti privrednog društva, koju je prikrivao. Na taj način pribavio je protivpravnu