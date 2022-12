Preminula Latinka Perović

BEOGRAD - Istoričarka i nekadašnja političarka Latinka Perović preminula je u 90. godini života.

Latinka Perović rođena je u Kragujevcu 1933. godine. Završila je studije istorije i doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1975. godine. Od 1968. do 1972. godine, bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, kada je smenjena s Markom Nikezićem, tadašnjim predsednikom CK SKS, u takozvanoj čistki srpskih liberala. Radila je na Institutu za istoriju radničkog pokreta - Beograd od 1976. do 1998. godine. Od 1993. do 1998.