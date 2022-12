Upozorenje, danas ledena kiša

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u danas i sutra na području istočne Srbije u toku dana očekuju mešovite padavine - ledena kiša i sneg.

Kasnije posle podne, uveče i u toku noći sneg će se intenzivirati uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 cm u nižim do 15 cm u višim predelima. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti hladno uz slab i umeren jutarnji mraz i lokalno maglu. U toku dana u većem delu biće pretežno sunčano, a na jugu Srbije umereno oblačno. Duvaće slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od -8 do 0, a najviša od 0 do 6 °C. U toku noći očekuje se naoblačenje u svim