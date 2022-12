Eskobar o povratku srpske vojske na sever KiM: "Mi to kategorički odbacujemo i ne podržavamo"

Specijalni predstavnik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da se SAD kategorički protive povratku srpskih snaga na sever Kosova i Metohije.

- Mi to kategorički odbacujemo. Mi to uopšte ne podržavamo - rekao je Eskobar u intervjuu za Radio slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje novinarke o najavi Beograda da će tražiti od KFORA-a povratak srpske vojske na sever KiM. Na pitanje, kakav bi bio odgovor SAD ako bi Beograd zaista poslao vojsku na sever KiM, Eskobar odgovara da ne očekuje da će se to zaista desiti. - Podvući ću, Kosovo ima snažne bezbednosne garancije SAD koje se manifestuju učešćem u KFOR-u