Dan 24: Argentina – Hrvatska SASTAVI

Od 20 časova na stadionu u Lusailu, igra se prvo polufinale Svetskog prvenstva u Kataru između selekcija Argentine i Hrvatske.

Biće to istorijski meč za obe selekcije, Hrvatska će pokušati drugi put zaredom da se dokopa finala Mundijala, a Argentinci žele da, predvođeni Mesijem, dođu do planetarne titule, koju čekaju već 36 godina. Hrvatska i Argentina su do sada igrale pet puta, a odnos je izjednačen: po dve pobede ima svaka reprezentacija, dok je jedan susret završen bez pobednika. Na Svetskim prvenstvima igrali su dva puta, bilans je izjednačen, uz 3:1 gol razliku u koristi Hrvatske. Na