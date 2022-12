Eksplozija, vatra i dim; Srušena je VIDEO

Herson -- Ruske snage granatirale su danas zgradu regionalne administracije na centralnom trgu u Hersonu na jugu Ukrajine.

To je saopštio zamenik sekretara predsednika Ukrajine Kiril Timošenko. On je na svom nalogu na mreži Telegram objavio fotografiju na kojoj se vidi ruševna zgrada, sa srušenim plafonom i kupatilom, uz poruku da su dva sprata zgrade srušena, ali da 'srećom nema povređenih'. Ukrajina je prošlog meseca preuzela kontrolu nad Hersonom od ruskih snaga, što je dovelo do proslava na centralnom gradskom trgu u tom gradu, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je posetio