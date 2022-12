Jovanović razgovarao sa ambasadorkom Maklaud, tema prioriteti ministarstva informisanja

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović sastao se danas sa ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji Šan Maklaud, kojoj je predstavio prioritete u radu Ministarstva i istakao da je jedan od ciljeva izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.

Oformljena je i Radna grupa koju čine sva medijska i novinska udruženja koja su radila i na Strategiji razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji za period od 2020. do 2025. godine. Takođe, on je upoznao ambasadorku Maklaud sa planovima za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja javnog informisanja za period od 2023. do 2025. Jovanović je istakao značaj međunarodnih partnera u ovom procesu, a to je Misija OEBS-a u Srbiji, Ambasada Kraljevine