Povratna karta 11.000 dolara od Argentine do Katara za finale SP

Argentinski nacionalni avio prevoznik zakazao je dva dodatna leta iz Buenos Ajresa za Dohu kako bi prevezao navijače na finale Svetskog prvenstva u fudbalu.Oba leta su brzo rasprodata.

Prvi polazi iz glavnog grada Argentine u petak ujutro, a karte za taj let su rasprodate za pola sata nakon pobede reprezentacije Argentine nad Hrvatskom od 3:0 u utorak u meču polufinala. Karte za drugi let koji polazi u petak uveče, puštene su u prodaju u sredu ujutru i rasprodate su u roku od nekoliko sati, navodi se u saopštenju nacionalne avio kompanije.„Uspeli smo da stignemo do završne faze ove uspešne operacije zahvaljujući pobedama nacionalnog tima koji nam