Srpsko-mađarski odnosi nikada nisu bili na višem nivou: Predsednik Vučić zahvalio se na gostoprimstvu Katalin Novak (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u Budimpešti, gde se sastao sa predsednicom Mađarske Katalin Novak, kojoj se zahvalio na gostoprimstvu.

"Hvala Katalin Novak na divnom gostoprimstvu. Srpsko-mađarski odnosi nikada nisu bili na višem nivou i veliko hvala Viktoru Orbanu i Katalin Novak na odlučujućem doprinosu takvim odnosima. Do sledećeg susreta u Srbiji! Živelo prijateljstvo Srba i Mađara!", poručio je predsednik Vučić na Instagramu. (Kurir.rs) Kurir