"Nisam se dugo čuo sa Putinom": Vučić o uvođenju sankcija Rusiji: Videćemo dokle će trajati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se dugo nije čuo sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

On je u emisiji na RTS rekao da je poslednji put sa Putinom razgovarao u vezi sa gasom, ali da se ne seća kada je to tačno bilo, ali da može da proveri datum. - Sa Volodimirom Zelenskim nisam nikada razgovarao. Da me je pozvao Zelenski, razgovarao bih. Ali ja ne trčim kao neki drugi da razgovaram sa njim - rekao je Vučić. Govoreći o sankcijama Rusiji, kaže da je to bila ključna tema u Tirani. - Za nas je dragocena svaka zemlja koja ne priznaje Kosovo, a to je i