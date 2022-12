Predat dokument na merdaru: Vojska Srbije uručila Kfor-u zahtev za vraćanje bezbednosnih snaga na Kosovo

Na administrativnom prelazu Merdare Kforu je predat zahtev Vlade Srbije za vraćanje stotinu do hiljadu srpskih snaga bezbednosti po Rezoluciji 1244 na teritoriju KiM.

Vlada Srbije donela je sinoć odluku da, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, Kforu uputi zahtev za vraćanje do hiljadu srpskih snaga bezbednosti na teritoriju Kosova i Metohije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u emisiji "Četvrtkom u 9" da je odluka donesena jednoglasno, ističući da bi to dovelo do smanjenja tenzija. Međutim, napomenuo je da Kfor verovatno neće prihvatiti zahtev Srbije. "Mislim da bi to bilo važno zbog zaštite srpskog