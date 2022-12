Za iduću godinu 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji

Za narednu godinu obezbeđeno je 500 miliona dinara za dodelu 100.000 vaučera u vrednosti od po 5.000 dinara za subvencionisani odmor građana Srbije.

To je omogućeno Uredbom koju je danas usvojila Vlada Srbije a koja određuje način dodele dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije. Vaučeri mogu da se iskoriste najkasnije do 20. novembra 2023. godine, a uslovi za njihovo dobijanje su nepromenjeni u odnosu na ranije godine. To znači da pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici posebne naknade, prava na negu drugog lica, radno