Ukrajinske vlasti: Rusija izvela 60 raketnih udara! Četiri grada na meti! Kijev i Harkov ostali bez struje i vode!

Ruske snage su danas izvele najmanje 60 raketnih udara širom Ukrajine, a eksplozije su odjeknule u najmanje četiri grada, javile su ukrajinske vlasti.

Najmanje dve osobe su poginule kada je pogodjen stambeni objekat u centralnoj Ukrajini, dok su dva najveća grada Kijev i Harkovo ostali bez struje i vode. Lokalne vlasti i društvene mreže javile su da su se čule eksplozije u glavnom gradu Kijevu, u južnom gradu Krivom Rogu, jugoistočnom Zaporožju i severoistočnom Harkovu. Kyiv under attack. You can hear Ukrainian air defence do its noble thing. VPDFO! pic.twitter.com/E5JnQ178AH — John Sweeney (@johnsweeneyroar)