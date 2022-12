Rio Tinto nije odustao od projekta u Srbiji

SIDNEJ – Generalni direktor Rio Tinta Jakob Stosholm izjavio je da ta rudarska kompanija nije odustala od litijumskog projekta Jadar, iako je premijerka Srbije Ana Brnabić odbacila mogućnost da se taj projekat nastavi, izveštava Tanjug. „Nismo počeli radove na Jadru.

Realnost je da je to neverovatan resurs. To treba svetu, potrebno je Srbiji. Moramo da smislimo kako da to uradimo. Jedino što bih danas rekao je da nismo odustali“, kazao je Stosholm, prenosi Tanjug. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u utorak da ne vidi šanse za oživljavanje litijumskog projekta Rio Tinta vrednog 2,4 milijarde dolara, za koji su licence oduzete u januaru nakon protesta zbog zabrinutosti za životnu sredinu zbog planiranog rudnika.