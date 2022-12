Fudbaleri Argentine novi svetski prvaci pobedom protiv Francuske posle jedanaesteraca

Beta pre 54 minuta

Fudbalska reprezentacija Argentine osvojila je danas Svetsko prvenstvo, pošto je u finalu u Dohi pobedila branioca titule Francusku posle jedanaesteraca sa 4:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 3:3.Na stadionu Lusail Argentina je povela u 23. minutu golom Lionela Mesija iz jedanaesterca, a prednost je udvostručio Anhel Di Marija u 36. minutu. Francuska je izjednačila sa dva brza gola Kilijana Mbapea, u 80. minutu iz jedanaesterca i u 81. minutu. Novo vođstvo Argentini doneo je Mesi u 108. minutu, a ponovo je izjednačio Mbape, svojim trećim golom na utakmici, u 118. minutu.

Utakmicu su rešili jedanaesterci, a Argentina je bila precizna u sva četiri pokušaja. Golove su postigli Mesi, Paulo Dibala, Leandro Paredes i Gonsalo Montijeles.

Golove za Francusku postigli su Mbape i Rendal Kolo Muani. Golman Emilijano Martines odbranio je šut Kingslija Komana, dok je Orelijen Čuameni šutirao pored gola.

Argentina je tako osvojila treću titulu svetskog prvaka, prvu posle 1986. godine kada je trijumfovala predvođena Dijegom Maradonom. Prvi put postala je svetski šampion 1978. godine.

Mesi je danas odigrao rekordnu 26. utakmicu na svetskim prvenstvima, a iza njega ostao je Nemac Lotar Mateus sa 25 utakmica. Argentinac je nedavno rekao da će turnir u Kataru biti njegovo poslednje Svetsko prvenstvo.

Francuska nije uspela da odbrani trofej i ostala je na dve titule svetskog prvaka, iz 2018. i 1998. godine.

Argentina je malo ofanzivnije počela utakmicu, a u prvoj šansi bio je Aleksis Makalister u šestom minutu, kada je posle njegovog šuta lako loptu uhvatio golman Ugo Loris. Dva minuta kasnije snažno je šutirao Rodrigo De Paul, ali jeedan francuski fudbaler blokirao i izbacio loptu u korner.

Prvi ozbiljniji napad Francuska je izvela u 14. minutu kada je po levoj strani prošao Kilijan Mbape, ali nije uspeo da doda loptu do Adriena Rabioa. Tri minuta kasnije na drugoj strani Argentina je izvela dobar napad, ali je neprecizno šutirao Di Marija.

U 21. minutu dosuđen je jedanaesterac za Argentinu nakon što je Usman Dembele sapleo Di Mariju u kaznenom prostoru. Mesi je poslao Lorisa u suprotnu stranu i postigao šesti gol na turniru.

Argentina je imala terensku inicijativu, a posle lepe akcije u 36. minutu je udvostručila prednost.

Mesi je na sredini terena dodao loptu do Makalistera, on je prošao po desnoj strani i poslao loptu na suprotnu stranu do Di Marije kome nije bilo teško da zatrese mrežu. On je u suzama proslavio pogodak.

Selektor Francuske je posle toga zamenio Olivijea Žirua i Dembelea i ubacio u igru Markusa Tirama i Randala Koloa Muanija.

Do kraja nije bilo prilika pa je Francuska završila poluvreme bez šuta na gol.

Argentina je napala i na početku drugog dela preko Makalistera i De Paula, ali je Loris bio siguran. U 59. minutu pokušao je i Hulijan Alvares, a i njegov šut odbranio je francuski kapiten. Nedugo zatim u šansi je bio i Mesi, ali je šutirao pored stative.

Francuska je izvela korner u 67. minutu i tada je prvi put šutnula na gol Argentine, kada je Kolo Muani glavom poslao loptu pored stative. Tri minuta kasnije pokušao je i Mbape, ali je sa ivice šesnaesterca šutirao preko gola.

U 79. minutu dosuđen je jedanaesterac za Francusku, kada je Nikolas Otamendi uhvatio za dres i oborio Kolo Muanija. Penal je u 80. minutu iskoristio Mbape i zadržao Francusku u igri.

Samo minut i 37 sekundi kasnije Francuska je posle brzog kontranapada izjednačila. Kingsli Koman oduzeo je loptu Mesiju, dodao je do Rabioa, a on do Mbapea koji je odigrao dupli pas sa Tiramom, iz voleja poslao loptu u dalji ugao i izjednačio na 2:2.

Francuska je posle toga imala inicijativu, a u četvrtom minutu nadoknade dobru priliku imao je Mbape, ali je posle njegovog šuta lopta izbačena u korner. Veliku šansu imala je Francuska kada je šutnuo Rabio, ali je Romero uspeo da sačuva loptu dok njegov golman Emilijano Martines nije uspeo da je uhvati.

U sedmom minutu nadoknade Mesi je šutirao sa nešto više od 20 metara, a Loris je loptu izbacio u korner. To je bila poslednja šansa pa je utakmica otišla u produžetak.

U prvom produžetku najbolje prilike imala je Argentina i to u završnici. U 105. minutu šut Lautara Martinesa blokirao je Čuameni Upamekano, a u nastavku akcije isto je učinio i Rafael Varan posle udarca Gonsala Montijela. Minut kasnije Lautaro je izašao pred gol Francuske, ali ga je dobro sačuvao Upamekano, pa je Argentinac šutirao pored stative.

Drugi produžetak počeo je šansama Argentine i golom. Martines je šutirao, odbranio je Loris, pred samim golom se našao Mesi i ubacio je loptu u mrežu. Kunde je bio u golu i izbacio loptu, ali je sudija odmah pokazao da se pogodak priznaje u 108. minutu.

U 116. minutu dosuđen je jedanaesterac za Francusku pošto je u kaznenom prostoru Montijela lopta pogodila u ruku posle šuta Mbapea. Ponovo je penal izveo Mbape i izjednačio na 3:3.

Francuska je bila u šansi u 120. minutu kada je pokušao Kolo Muani, ali je lopta otišla pored stative. U četvrtom minutu nadoknade Kolo Muani je izašao sam pred gol, ali je Martines uspeo da odbrani. Odmah na drugoj strani posle kontranapada u šansi je bio i Martines, ali nije bio precizan pa su utakmicu rešili jedanaesterci.

Argentinski fudbaleri postigli su sva četiri gola i doneli svojoj zemlji treću titulu svetskog šampiona.

(Beta, 12.18.2022)