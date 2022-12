U naselju Stepa Stepanović na Voždovcu večeras je izbio požar.

Kako Blic saznaje, policija je dojavu o požaru dobila u 18.45. Gorela je prostorija na šestom spratu i u toku je dogašavanje. Na licu mesta su policija, Hitna pomoć i vatrogasci. Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je tokom incidenta došlo do snažne eksplozije, ali to nije potvrđeno. A post shared by 192.RS (@192_rs)