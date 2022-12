RHMZ objavio šta nas čeka početkom naredne sedmice: Sutra se pali meteoalarm u celoj Srbiji, evo šta nam stiže

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i suvo vreme.

Ujutru ponegde slab mraz. Posle podne na severoistoku Srbije postepeno razvedravanje. Samo će u Negotinskoj Krajini biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku jak, severozapadni i severni. Najviša dnevna temperatura iznosiće od 1 do 9 stepeni. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni i severni. Najniža temperatura od - 5 na severu Vojvodine do 5 na krajnjem jugoistoku Srbije, a najviša od 1 na severu Vojvodine do 9 u