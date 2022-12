Nova godina i praznici: Da li je Deda Mraz sahranjen u Irskoj

BBC News pre 14 minuta | S. J. Velaskez - BBC

Usred zelenih brežuljkastih pašnjaka sa ovcama na ispaši i groblja sa grobovima koji datiraju iz 13. veka, ruševine crkve Svetog Nikole nadvisuju porodičnu kuću Mejv i Džoa O'Konela.

Među onima koji ovde večno počivaju su rani stanovnici imanja, parohijani crkve i - prema lokalnom predanju - Sveti Nikola Mirlikijski.

Da, Sveti Nikola koji je inspirisao Deda Mraza.

Danas su O'Konelovi vlasnici i jedini (živi) ljudi Džerpoint parka, napuštenog srednjovekovnog grada iz 12. veka od 120 hektara koji se nalazi 20 kilometara južno od grada Kilkenija u Irskoj.

Smatra se da su naselje (ranije nazvano Njutaun Džerpoint), smešteno duž tačke prelaza reke Nor i reke Litl Arigl, osnovali Normani, koji su stigli u Irsku oko 1160. godine.

Prema planu očuvanja koji je sastavio Irski savet za nasleđe, grad je cvetao u 15. veku, sa arheološkim dokazima koji otkrivaju kuće, pijacu, kulu, most, ulice, mlin, sistem za upravljanje vodama i obližnju opatiju Džerpoint, koja još postoji danas.

Ali do 17. veka, stanovnici grada su nestali, verovatno zbog kombinacije nasilnih napada i kuge.

Peter Unger/Getty Images Prema lokalnom predanju, Sveti Nikola je sahranjen izvan nekadašnjeg naselja Njutaun Džerpoint

Prava je misterija kako je počivalište Svetog Nikole, o kojem se pričalo, završilo na privatnom imanju koje je postalo grad duhova.

Ali neki - među njima i O'Konelovi - veruju da lokalno predanje može malo da rasvetli ovu izuzetnu tvrdnju.

„Predanje kaže da je oduvek bilo ovde", rekla je Mejv dok me je vodila po imanju, u pratnji Tima, prijateljski raspoloženog, boje čokolade, labradora njene porodice.

Pogledala je u pravcu kitnjaste kamene slike na crkvenom groblju.

Na ravnom nadgrobnom spomeniku bila je prikazana figura muškarca koji stoji spojenih ruku na palčevima, dlanova okrenutih ka spolja, što ukazuje na milosrdnu prirodu pokopane osobe.

„On daje", rekla je.

Simboliku, naravno, ne treba posebno objašnjavati za svakoga ko je odrastao primajući poklone od Deda Mraza, Krisa Kringla, Božić Bate, Deda Božićnjaka i mnogih drugih nadimaka Svetog Nikole.

Iako je Deda Mraz živ i zdrav u srcima onih koji veruju, osoba koja je inspirisala te legendarne ličnosti bio je smrtnik, Sveti Nikolaj Mirlikijski.

Pre nego što je postao svetac, Nikola je bio siroče rođen u drevnom rimskom gradu Patari koji je sopstveno nasledstvo dao „bolesnima, siromašnima i onima kojima je potrebno", navodi Vatikan Njuz.

Postao je episkop Mire, koja je sada deo današnje Turske.

Prisustvovao je Saboru u Nikeji 325. godine koji je Isusa proglasio sinom Božijim.

Preminuo je u Miri 6. decembra 343. i sahranjen je u Miri.

Ipak, tačna lokacija tela Svetog Nikole danas i dalje zbunjuje naučnike.

Neki veruju da je njegova grobnica netaknuta ispod poda crkve Svetog Nikole u Antaliji, u Turskoj.

Drugi tvrde da je njegovo telo ukradeno i prebačeno u Bari, u Italiji, gde se nalazi u kripti ispod bazilike San Nikola.

Štaviše, mnogi smatraju da su relikvije tela Svetog Nikole bile otimane, a zatim prodavane, trgovane ili poklanjane ljudima i crkvama širom sveta.

Mejv se nagnula, pokazujući na slike dve male figure koje vire preko ramena Svetog Nikole na liku.

Oni predstavljaju dva viteza krstaša koji su navodno odgovorni za transport tela Svetog Nikole sa mesta njegove sahrane u Turskoj u Italiju „na čuvanje", objasnila je ona.

Tokom njihove misije, predanje kaže da su vitezovi poneli relikviju sveca sa sobom u Irsku, gde je završila u crkvi Svetog Nikole u Njutaunu Džerpointu i na kraju bila sahranjena na groblju u porti crkve.

Dok je Tim jurio kroz groblje, Mejv je ispričala kako su ona i Džo postali vlasnici Džerpoint parka pre 16 godina.

„Bio je to neverovatan dan, da budem iskrena s vama", seća se ona.

„Kupili smo najbolji primer napuštenog grada, ne samo u Irskoj, već i na Britanskim ostrvima."

Džerpoint park je trenutno funkcionalna farma i ono što je Mejv nazvala „devičanskim nalazištem" koje ostaje neiskopano.

Ali neki naučnici ukazuju na jedno značajno dokumentovano ometanje imovine.

„Samo mesto gde se grob sada nalazi nije čak ni prvobitna lokacija. Premešteno je 1839. godine", rekao je Nejtan Menjon, šef izložbi programa u EPIC-u, irskom muzeju za emigraciju.

„Dakle, mesto gde sada vidite nadgrobni spomenik u Njutaun Džerpointu nije originalna lokacija."

Menjon, i sam iz okruga Kilkeni, priseća se kako je odrastao uz glasine o grobnici Svetog Nikole u parku Džerpoint, što je podstaklo njegovu radoznalost i glad za činjenicama.

„Uvek me je interesovala istorija, naravno", rekao je, „i to me je dovelo do toga gde jesam".

Što se tiče sadržaja grobnice u parku Džerpoint, Menjon priznaje da je bez ikakvih fizičkih dokaza „malo verovatno reći bilo šta sa bilo kakvim stepenom sigurnosti o ovoj priči".

Dok neki veruju da je tu sahranjena relikvija Svetog Nikole, on je rekao da drugi misle da je grob pogrešno obeležen i da se u njemu nalaze ostaci lokalnog sveštenika.

„Pomislili biste da su, kada je premešten 1839, možda iskoristili tu priliku da vide šta je tačno unutra", pitao se naglas.

Mejv je rekla da se ne planira iskopavanje grobnice i veruje da je na toj parceli sahranjena relikvija sveca.

„Činjenica da postoji lik - mnogo je posla uloženo u predstavljanje relikvije, pa je očigledno ljudima bilo dovoljno stalo da obeleže ovo mesto", rekla je ona.

„Ne biste samo stavili masivnu izrezbarenu sliku na ništa. Znate, kao da nešto mora postojati."

Menjon priznaje da niko zaista ne može znati šta je zakopano ispod kamene slike, a da grobnicu ne otkopa.

Napomenuo je da je trgovina svetim relikvijama bila problematično tržište sve dok se ljudi i artefakti smatraju svetim.

Delovi tela svetaca nalaze se širom sveta, ali jedini način da se potvrdi njihova autentičnost je upoređivanje DNK uzoraka sa drugim potvrđenim relikvijama.

„Dakle, ne znam da li ću moći da dokažem da li je Deda Mraz stvaran ili nije u Irskoj. I ne bih želeo", priznao je Menjon.

Mejv, kanališući božićni duh, odlučuje da veruje.

Kao i mnogi od oko 10.000 turista koji godišnje posete grob Svetog Nikole u parku Džerpoint.

Uprkos tome, park Džerpoint svakako nije velika božićna destinacija - tehnički nije otvoren za javnost u to doba godine.

Ali Mejv je rekla da su posetioci dobrodošli da kontaktiraju Džerpoint park direktno da rezervišu privatne ture prema raspoloživosti.

Uglavnom, decembar je tih u parku Džerpoint.

Mejv je rekla da ona, Džo i njihovo dvoje dece slave sveca uz tiho porodično okupljanje na praznik Svetog Nikole, 6. decembra, zajedno sa „ukusnim" začinskim keksima Svetog Nikole.

Za Božić se okupljaju sa najmilijima i uživaju zajedno kao porodica.

„Volim Božić", rekla je Mejv.

„Tako je magično, zar ne?".

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.19.2022)