Twitter korisnici glasali - Smenite Ilona Maska

Ilon Mask, vlasnik kompanije Twitter, u nedelju je objavio anketu u kojoj je korisnike pitao da li treba da se povuče sa mesta šefa kompanije.

Anketa je zatvorena danas, a korisnici su snažno glasali za njegov odlazak. Skoro 17,4 miliona ljudi odgovorilo je tokom 12 sati, a 57,5% njih je glasalo "Da" naspram 42,5% njih koje je glasalo "Ne" – margina od 15% podržava njegov odlazak. "Ja ću se pridržavati rezultata ove ankete", rekao je Mask u anketi. Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. U nekoliko narednih tvitova, Mask je sugerisao da je ozbiljan u vezi sa