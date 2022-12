Mask pitao korisnike Tvitera da li žele da nastavi da vodi kompaniju: Glasanje počelo u nedelju

Vlasnik i izvršni direktor Tvitera Ilon Mask pokrenuo je anketu na ovoj platformi društvenih medija, sa pitanjem da li treba da se povuče sa mesta šefa kompanije naglašavajući da ce poštovati rezultat izjašnjavanja.

Glasanje koje je počelo u nedelju, trebalo bi da traje do oko 11:20 časova danas, a milijarder nije izneo detalje o tome kada bi se povukao iz rukovodstva Tvitera ako rezultati ankete to pokažu, prenosi Rojters. Odgovarajuci na komentar jednog od korisnika Tvitera o mogucoj promeni na mestu generalnog direktora, Mask je saopštio Nema naslednika. On je prošlog meseca izjavio pred američkim sudom u Delaveru da ce smanjiti svoje angažovanje na Tviteru i eventualno