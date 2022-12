Danas sunčano, samo na istoku oblačno vreme: Ujutro mraz, mestimično magla, a na planinama je moguć sneg

U Srbiji će danas biti uglavnom sunčano, samo će se na istoku zadržati potpuno oblačno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro mraz, mestimično magla ili niska oblačnost, a na planinama je moguće i kratkotrajno provejavanje snega. Najniža temperatura od minus osam do jedan stepen, najviša od jedan do šest stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak jugoistočni. U Beogradu posle maglovitog jutra sa mrazom tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od minus pet do minus tri, najviša oko četiri stepena. Relativno povoljna