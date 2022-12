Danas hladno i oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji ujutru mraz, mestimično magla ili niska oblačnost, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Samo na istoku Srbije pretežno oblačno, a na planinama ujutru moguće i kratkotrajno provejavanje snega. Najniža temperatura od -8 do 1, a najviša od 1 do 6 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni, posle podne i uveče u južnom Banatu i sa olujnim udarima. U Beogradu ujutru mraz i magla. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, povremeno i jak