Dačić o odlasku ruskog ambasadora: "Nećemo nikoga cenzurisati samo da se Rusija ne bi ljutila"

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je, komentarišući to što je ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko napustio kongres SPS, rekao je da "ne želimo nikoga da cenzurišemo".

Dačić je dodao da Srbija neće narušiti prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. Naglasio je da Srbija neće odustati od svoje principijelne politike i da mora da vodi računa o svom evropskom putu. "Mi ne želimo da cenzurišemo one koji dolaze ili razgovaraju sa nama, to nije naš politički stav", rekao je Dačić za TV Pink i dodao da u Srbiju dolaze razni strani zvaničnici i da Srbija ne može da se bavi time šta će oni da kažu. On je naveo da se u subotu desila, kako je