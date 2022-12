Ujutro mraz i magla, popodne sunce i košava

U zemlji danas jutarnja temperatura od -8 do 1, najviša dnevna do 6 stepeni.

U Srbiji ujutru mraz, a ponegde i magla. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, jedino će na istoku biti pretežno oblačno, na planinama je ujutru moguće kratkotrajno provejavanje snega. Duvaće košava, po podne i uveče na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od -8 do 1, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. Narednih dana ujutru slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i postepeno toplije.