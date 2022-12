Amerika i seksualno nasilje: Producent Harvi Vajnstin proglašen krivim za silovanje i napad

BBC News pre 1 minut | Samanta Grenvil - BBC Njuz,

Reuters Filmski producent već služi 23 godine zatvora

Porota u Los Anđelesu je proglasila Harvija Vajnstina, bivšeg holivudskog filmskog mogula, krivim za silovanje žene čiji identitet nije otkriven.

Tokom dvomesečnog suđenja se čulo kako je Vajnstin koristio uticaj da namami žene na privatne sastanke pre nego što ih napadne.

Sedamdesetogodišnjem dobitniku Oskara još nije određena kazna, a preti mu 24 godine zatvora.

Pre dve godine, osuđen je na 23 godine u zatvoru za silovanje i seksualni napad u Njujorku.

Vajnstin je u ponedeljak proglašen krivim za silovanje i dva seksualna napada žene koja je tokom suđenja nazivana Džejn Do 1, kako bi se zaštitio njen identitet.

Porota nije mogla da se usaglasi oko presude po optužbama Dženifer Sibel Njusom, supruge guvernera Kalifornije Gavina Njusoma, i žene poznate kao Džejn Do 2, pa je naređeno ponovno suđenje po tačkama optužnice koje se odnose na ova dva slučaja.

Oslobođen je optužbi za seksualno zlostavljanje žene poznate kao Džejn Do 3.

Producent filmova Zaljubljeni Šekspir i Petparačke priče i suosnivač kompanije Miramaks, nosio je sivo odelo i delovao bledo na sudu u Los Anđelesu u ponedeljak.

Nije koristio kolica u kojima je dolazio na prethodna ročišta.

Kada je čuo da je kriv po tački jedan, bivši holivudski producent je spustio pogled.

Zatim je službenik suda pročitao da je kriv po tački dva i Vajnstin je pogledao u advokata, a u jednom trenutku se zagledao u porotu.

Tokom četiri nedelje suđenja, svedočile su desetine ljudi.

Ali presuda doneta u ponedeljak je bila usredsređena na optužbe četiri žene i dela počinjena između 2005. i 2013. godine.

Porota od osam muškaraca i četiri žene je provela devet dana raspravljajući o tri optužbe za silovanje i četiri za seksualne napade.

Vajnstin je osuđen za silovanje Džejn Do 1, manekenke rođene u Rusiji.

Prva svedokinja na suđenju je navela da je bila u Los Anđelesu na italijanskom filmskom festivalu, u februaru 2013, kada je producent nepozvan došao u njenu hotelsku sobu na Beverli Hilsu i silovao je.

„Harvi Vajnstin je zauvek uništio deo mene te noći 2013. godine i to nikada neću dobiti nazad.

„Suđenje je bilo brutalno i Vajnstinovi advokati su me proveli kroz pakao na klupi za svedoke, ali sam znala da moram da izdržim do kraja, i to sam uradila", navela je ona posle presude.

Dodala je da se nada da Vajnstin neće videti ništa sem zatvorske ćelije do kraja života.

Sibel Njusom je emotivno svedočila da je Vajnstin silovao u hotelskoj sobi 2005. godine, dok je radila na snimanju dokumentarnog filma.

„Tokom suđenja, Vajnstinovi advokati su koristili seksizam, mizoginiju i taktiku maltretiranja da bi zastrašili, ponizili i ismevali nas koje smo preživele traumu.

„Suđenje je bilo snažan podsetnik da mi kao društvo imamo još posla", navela je prva dama Kalifornije posle presude.

Jedna od četiri žene koje su optužile producenta, a koja nije krila identitet, jeste Loren Jang.

Navela je da je bila manekenka, glumica u usponu i scenaristkinja, kada se sastala sa Vajnstinom kako bi razgovarali o scenariju 2013. godine.

Jang je rekla da ju je Vajnstin zarobio u hotelskom kupatilu i seksualno napao.

Porota nije mogla da donese odluku ponjenim optužbama.

Maserka Džejn Do 3 je svedočila da ju je Vajnstin zarobio i seksualno napao u hotelskom kupatilu 2010. godine.

Porota je odlučila da nije kriv po ovoj tački optužnice.

Presuda Vajnstinu u Njujorku 2020. godine je bila prekretnica za pokret #MeToo (I ja, takođe), koji je podstakao žene da otvoreno govore o široko rasprostranjenom seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju u filmskoj industriji.

Vajnstin se žalio na presudu u Njujorku i čeka ishod postupka.

Više od 80 žena je optužilo Vajnstina za seksualne napade i nedolično ponašanje koji su se dešavali u periodu od nekoliko decenija.

(BBC News, 12.20.2022)