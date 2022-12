Stanje na putevima: Oprez u vožnji zbog mraza i magle

Vremenske prilike su jutros nalik jučerašnjim, bez padavina ali će teži uslovi za vožnju biti prisutni u prvom delu dana zbog mraza i niskih temperatura i magle, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U popodnevnim časovima u košavskom području moguć vetar, u Južnom Banatu i olujne jačine, zato AMSS savetuje dodatno smanjenje brzine na ovim putevima kao i na prevojima, mostovima, nadvožnjacima i kod tunela. Putevi Srbije navode da je jutros zbog pojave magle vidljivost smanjena na 150 metara na auto-putu E-75, od tunela Manajle do petlje Vladičin Han. Preko Crnog Vrha i Čestobrodice magla smanjuje vidljivost do 100 metara, a na teritoriji Bačke na 100 do 400