U Srbiji sutra ujutru mraz i magla, tokom dana sunčano

U Srbiji sutra ujutru slab mraz i magla mestimično, a tokom dana pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Magla će se po kotlinama i dolinama reka na zapadu i jugu Srbije zadržati i tokom dana. Posle podne i uveče u Vojvodini i u centralnoj i zapadnoj Srbiji naoblačenje. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od minus sedam do minus jedan, a najviša od šest do 11. U Beogradu ujutru slab mraz i magla, a u toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od minus četiri do minus jedan, a najviša oko osam. U Srbiji