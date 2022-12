Đerlek: Zakazivanje pregleda kod lekara specijaliste biće svakodnevno

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je danas da se specijalistički pregledi više neće zakazivati od 1. do 5. u mesecu, već će moći da se zakazuju svakodnevno, kako bi bolest bila što pre otkrivena i da se započne lečenje. „Do sada je bilo od 1. do 5. zakazivanje specijalističkih pregleda, mislim da onom pacijentu koji dođe 10. ili 15. u mesecu može biti veoma ugroženo njegovo zdravstveno stanje, pa i život. Želimo to da promenimo. Izabrani