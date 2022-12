Vučić: Mi se suočavamo sa velikim bezobrazlukom koji dolazi od velikih sila

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Azerbejdžana gde se nalazi u zvaničnoj poseti. On se osvrnuo na trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji.

– Mi se suočavamo sa velikim bezobrazlukom koji dolazi od velikih sila koje kažu, pa vartite se u institucije, ma nemoj? Pa formirajte vi ZSO, a onda tražite od Srba da to urade – rekao je Vučić. On je govorio i o Srbima koje je uhapsila kosovska policija. – Da vam ne pričam kroz kakvu dramu prolaze porodice uhapšenih Srba. Šta je uradio Pantić? To govori samo kakav je odnos prema Srbima i Srbiji. Nije apsurdno da budu nečije trupe, ali je apsurdno da budu srpske