Moskva -- Poseta Zelenskog Vašingtonu potvrdila je američke planove da se bore protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca, saopštio je Kremlj.

To je potvrda Vašingtona da nastavlja da koristi Kijev kao posrednika za indirektni rat protiv Rusije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "To pokazuje da Sjedinjene Države nastavljaju svoju liniju de fakto i indirektne borbe protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca", rekao je Peskov, obracajuci se novinarima u četvrtak. Peskov je izrazio žaljenje što na putu nije bilo nikakvih poziva na mir, niti je pominjao nastavak ukrajinskog granatiranja civila u Donbasu.