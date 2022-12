Sutra u Srbiji oblačno ali toplije, do 15 stepeni

Prema prognozi RHMZ, sutra ujutru će na jugozapadu i jugu Srbije biti slab mraz, a po kotlinama i magla.

Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -3 stepena do 6 stepeni, a najviša dnevna od 8 do 15 stepeni. U toku noći u Vojvodini novo naoblačenje ponegde sa kišom. U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i toplije, prenosi Tanjug. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 6 stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni.