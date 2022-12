FOTO: Mladi fudbaler poginuo u teškoj nesreći kod Šimanovaca

Dvadesetdevetogodišnji Kristijan Marković, fudbaler ekipe Kameni iz Ašanje, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 21 čas dogodila kod Šimanovaca.

Do nesreće je došlo kada je automobil marke "mercedes" pri velikoj brzini udario u betonski krst. Nije poznat uzrok nesreće. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) "FK Kameni Ašanja sa velikom tugom i žalošću obaveštava javnost da je večeras oko 21 čas naš Aleksandar Kristijan Marković - “Bebe” izgubio život u saobraćajnoj nesreći na Prekoj kaldrmi Ovo je velika tragedija za celu Ašanju i za naš klub za koji je Bebe godinama igrao i davao