Sutra oblačno vreme, ponegde sa kišom, temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će sutra biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, a uveče se očekuje prestanak padavina i razvedravanje prvo u Vojvodini, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus dva do devet, najviša od osam do 14 stepeni. U Beogradu će takođe biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najniža temperatura biće od šest do devet, a najviša dnevna oko 14 stepeni. Narednih dana će jutra biti maglovita, a u južnim krajevima i očekuje se i slab mraz. Tokom dana će biti malo do umereno oblačno i suvo. Samo u utorak se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom