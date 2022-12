Vremenska prognoza - 24. decembar

Prvog dana vikenda se očekuje naoblačenje, a ponegde i slaba kiša. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre u Vojvodini. Na jugu i istoku zemlje ujutru slab mraz, tokom dana do 14 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 24.12.2022. Subota: Ujutro na jugu i istoku slab mraz. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Uveče prestanak padavina i razvedravanje prvo u Vojvodini. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od - 2 do 9, najviša od 8 do 14 stepeni. 25.12.2022. Nedelja: Ujutru slab mraz po kolinama ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana malo do