Danas oblačno: Promena stiže večeras

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će ujutro na jugu i istoku biti slab mraz.

Tokom dana se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. Uveče se očekuje prestanak padavina i razvedravanje prvo u Vojvodini. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od - 2 do 9 stepeni, najviša od 8 do 14 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren zapadni i severozadni. Najniža temperatura od 6 do 9, a najviša dnevna oko 14 stepeni.