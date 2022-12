Vremenske nepogode i Amerika: Ciklon bomba pogodio Ameriku – milion ljudi bez struje, promrzline nastaju za nekoliko minuta

Oko 200 miliona ljudi pogođeno je ledenim stiskom snažne arktičke oluje koja se povezuje sa smrću najmanje 12 ljudi u susret prazničnom vikendu.

Više od 1.5 miliona ljudi ostalo je bez struje a hiljade letova otkazano je u petak. Oluja je zahvatila ogromno područje od 3.200 kilometara – od Teksasa do Kvebeka. Ciklon bomba doneo je mećavu na američko-kanadsku granicu. Ciklon bomba je izraz kojom se naziva oluja koja se brzo pojačava, a vazdušni pritisak pada za najmanje 24 milibara u 24 sata. Niske temperature koje izazivaju haos širom Amerike i Kanade mogu dovesti do promrzlina na koži za samo pet do deset