Putin u intervjuu za državnu televiziju: Cilj Zapada je da rasparča Rusiju, vodi se politikom „zavadi pa vladaj“

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je cilj Zapada da rasparča Rusiju i da se u tom cilju rukovodi politikom „zavadi, pa vladaj“.

On je za TV „Rusiju-1“ istakao da je uveren u ispravnost izabranog put. „Mslim da idemo pravim putem, štitimo naše nacionalne interese, interese naših građana, našeg naroda. Jednostavno nemamo drugog izbora nego da zaštitimo naše građane. Ali, mi smo spremni da pregovaramo sa svim učesnicima u ovom procesu o nekim prihvatljivim ishodima, ali to je njihova stvar – nismo mi ti koji odbijamo pregovore, već oni“, rekao je šef ruske države. On je podsetio da je Rusija